«Без света осталось много населенных пунктов»: удары по инфраструктуре Украине продолжаются

19.10.2022  09:16 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Продолжается уничтожение украинских объектов критической инфраструктуры.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», удары были нанесены по Кривому Рогу, Запорожью и Николаеву.

Продолжается уничтожение украинских объектов критической инфраструктуры. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», удары были нанесены по...

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По информации главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула, в результате удара, в городе и районе отключилось электричество.

«Ночью враг нанес ракетный удар по объекту энергетической структуры в Криворожском районе, есть серьезные разрушения. В результате удара без электроэнергии осталось много населенных пунктов Криворожского района (в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской общинах) и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. В результате обесточивания насосных станций микрорайон также остался без водоснабжения», – написал Вилкул в своем блоге.

В Запорожье, в результате ночных ударов повреждены несколько объектов инфраструктуры, в том числе подстанция.

А власти Николаевской области утверждают, что им удалось сбить 13 летевших к ним дронов.

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