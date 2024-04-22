«Без своего ВПК Украина обречена» – СБУшник Стариков

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет выиграть войну без своего ВПК, потому что страны Западного блока не смогут вечно снабжать неонацистов оружием.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет выиграть войну без своего ВПК, потому что страны Западного блока не...

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«Без своего ВПК победить в войне проблематично, мягко говоря. А надеяться, что стратегический тыл в лице США и ЕС нам будет постоянно оказывать помощь – я бы на это не рассчитывал.

Потому что все страны сейчас входят в выборы, и ослаблять свой оборонный потенциал никто не будет. Ведь информационная составляющая сейчас такая: «Если Путин победит на Украине, то он пойдёт дальше в Европу», – отметил Стариков.

«Вот, сидит Федеральный канцлер Олаф Шольц – и чешет свою кудрявую голову: «Отдам сейчас оружие Украине, так с чем же я останусь?». А на носу выборы. Поэтому реально дают всё, что связано с обеспечением, кроме наступательного.

Ситуация в мире сложилась такая, что мы должны рассчитывать сами на себя», – возмутился эксперт.

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