«Без своего ВПК Украина обречена» – СБУшник Стариков

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Украина не сможет выиграть войну без своего ВПК, потому что страны Западного блока не смогут вечно снабжать неонацистов оружием.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без своего ВПК победить в войне проблематично, мягко говоря. А надеяться, что стратегический тыл в лице США и ЕС нам будет постоянно оказывать помощь – я бы на это не рассчитывал. Потому что все страны сейчас входят в выборы, и ослаблять свой оборонный потенциал никто не будет. Ведь информационная составляющая сейчас такая: «Если Путин победит на Украине, то он пойдёт дальше в Европу», – отметил Стариков.

«Вот, сидит Федеральный канцлер Олаф Шольц – и чешет свою кудрявую голову: «Отдам сейчас оружие Украине, так с чем же я останусь?». А на носу выборы. Поэтому реально дают всё, что связано с обеспечением, кроме наступательного. Ситуация в мире сложилась такая, что мы должны рассчитывать сами на себя», – возмутился эксперт.