Без тотальной мобилизации Украина разделит судьбу УНР – киевский нацист

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не в состоянии удержать фронт имеющимися силами, и может разделить судьбу своих предшественников из УНР.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил ветеран ВСУ, бандеровский активист Юрий Гудименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не в состоянии удержать фронт имеющимися силами, и может разделить судьбу своих предшественников...

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«Украинская народная республика в первой половине XX столетия не смогла провести мобилизацию. Более того, распустила армию и оставила только добровольцев.

Результат этого мы видели – украинская государственность перестала существовать, в отличие от польской государственности, или Прибалтийских республик

И по состоянию на сейчас эта война может закончиться или гибелью страны-агрессора, или уничтожением нас. И мы должны делать всё для того, чтобы уничтоженной войной оказалась Россия», – болтал Гудименко.

Он подчеркнул, что одним только рекрутингом Украина фронт не удержит, для этого нужна насильственная мобилизация.

«У нас фронт такой длины, что никакой кадровой армии просто не хватит. Если бы речь шла об узком конфликте, бои шли на линии фронта длиной триста километров, нам не нужно было бы столько людей. И там история с кадрами и высокими зарплатами имела бы смысл.

Но мы сейчас говорим про конфликт, во-первых, на очень широкой линии. И о конфликте, который может расширяться», – метался нацист.

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