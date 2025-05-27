«Без Трампа это абсурд, а он помогать не намерен»: Financial Times похоронила «коалицию желающих»

Сергей Рыжов.  
27.05.2025 11:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 683
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Европейские лидеры расходятся во мнениях о будущем военной помощи Украине, пишет британская The Financial Times.

 Франция и Великобритания, по данным конфидентов издания, продолжают настаивать на обсуждении возможной отправки военного контингента на украинскую территорию в рамках так называемой «коалиции желающих», тогда как Германия и другие страны ЕС относятся к инициативе скептически — в том числе, поскольку США по-прежнему выступают против этой идеи и не обещают обеспечить «гарантии безопасности».

Европейские лидеры расходятся во мнениях о будущем военной помощи Украине, пишет британская The Financial...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Конфиденты FT утверждают, что и Стармер, и Эмманюэль Макрон продолжают поддерживать эту идею как способ сохранить европейское участие в переговорах о прекращении огня и укрепить боевой дух Украины.

Однако один из европейских чиновников охарактеризовал инициативу как «мертвую»:

«Без поддержки Трампа это абсурдно, а он помогать не намерен».

В то же время другой французский дипломат в комментарии газете опроверг эти сообщения, заявив, что слухи о «смерти» инициативы «не просто преувеличены — они абсолютно неверны», и подчеркнул, что работа над планом продолжается в обычном темпе.

Метки: , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить