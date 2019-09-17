17.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика, Энергетика
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Без транзита российского газа Украина будет мерзнуть зимой

Если НАК «Нафтогаз Украины» не договорится с «Газпромом» о продлении транзитного контракта, значительная часть территории Украины останется зимой без газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Скаршевский, экономический эксперт, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Нужно договариваться. Если не договоримся – будем зимой мерзнуть. Если не будет транзита, то мы не сможем обеспечивать значительную часть украинской территории газом. Не будет достаточного давления. Недавно «Укртрансгаз» опубликовал официальную информацию, что если не будет транзита, то по реверсу мы может закачать в Украину лишь 1 миллиард 600 миллионов кубометров. А надо – 10-11 миллиардов», – сказал Скаршевский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев и Брюссель готовятся к прекращению транзита российского через Украину

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