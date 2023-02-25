«Без Украины потеряете всё!» – паникующий Зеленский пугает США Третьей мировой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Среди населения США растёт недовольство финансированием войны на Украине, что может привести к изменению настроений Вашингтона и прекращению поддержки бандеровского режима.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Опросы народного мнение в США свидетельствуют, что всё больше американцев считают, что США предоставляет чересчур большую поддержку Украине. Что бы вы могли сказать этим американцам в годовщину?» – спросил журналист американского телеканала «abc».

В ответ на неудобный вопрос украинский президент начал запугивать граждан США потерей всего НАТО.

«Хочу поблагодарить всех американцев, кто поддерживает Украину – Конгресс, президента, телевидение, журналистов, и всех остальных. А тому проценту американцев, который растёт, я могу сказать только одно – если они не изменят свою мысль, если они нас не поймут, и не будут поддерживать Украину, то потеряют НАТО, потеряют влияние США, потеряют лидерские позиции в мире. И они потеряют поддержку страны, в которой сорок миллионов людей, миллионы детей», – угрожал Зеленский.

Он подчеркнул, что такие настроения в американском обществе могут быть крайне опасными для Киева.

«Я рад, что у нас двухпартийная поддержка. Но иногда мы слышим такие месседжи, они опасны. Потому что политические лидеры, которых выбирают люди. И они их слышат», – сказал президент.

После чего распалился ещё сильнее, и пообещал американским граждан Третью мировую войну и такую же бойню, которая сейчас происходит на Украине.

«Нельзя быть такими неосторожными? Кто хочет Третью мировую войну? Неужели хотят рискнуть? США никогда не бросит страны. И если произойдёт так, что Украина не выдержит, Россия придёт в страны НАТО. Так случится, они придут в Прибалтику, и захватят её. И тогда США будут отправлять своих сынов и дочерей так, как отправляем сегодня мы своих. И они будут воевать, потому что это НАТО, и будут гибнуть. Это страшное горе», – резюмировал президент.