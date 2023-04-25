Через неделю в Гагаузии, маленькой автономии на юге Молдовы, состоятся выборы башкана (президента). Из-за политических взглядов населения региона и его стратегического расположения на границе с Украиной эти выборы в Кишиневе считают чрезвычайно важными. Судя по тому, как прошла избирательная кампания, режим Санду эту битву уже почти проиграл.

На выборах 30 апреля у правящего в Молдове режима было всего две задачи: добиться, чтобы они состоялись, и чтобы на них победил готовый к сотрудничеству с Кишиневом кандидат.

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«Я хочу, чтобы тот, кого выберут, работал для Молдовы и ее граждан, а не на другие страны, Российскую Федерацию» – заявила в разгар предвыборной кампании президент Санду.

Если выборы не состоятся, то у власти на неопределенный срок может остаться нынешняя башкан Ирина Влах. К власти она пришла в 2015 году с лозунгом «Быть вместе с Россией в наших силах!», а в 2019 закрепила успех, получив второй мандат доверия от избирателей. Санду башкана не выносит со всей завистью, гневом и яростью серой мыши, наблюдающей за успешной «королевой класса».

Ни будучи премьер-министром, ни уже в статусе президента – Майя Санду ни разу не провела двустороннюю встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах по вопросам дальнейшего развития отношений Комрата и Кишинева. Поэтому сохранение у власти Влах, пусть и с приставкой «исполняющая обязанности», для Санду и её окружения неприемлемый вариант.

Однако с явкой на выборах до сих пор остаются определенные сложности. По гагаузскому законодательству порог явки чрезвычайно высокий, 50% +1 избиратель. По спискам количество избирателей составляет около 94 тыс., но ни на одних выборах за последние годы столько людей в Гагаузии на голосование не выходило. Наблюдатели и правозащитники сомневаются, что и сейчас выйдут. Во-первых, по новым правилам организованный подвоз избирателя считается нарушением и может стоить кандидату участия в гонке. Во-вторых, избирательная кампания, несмотря на скандалы последнего времени, в основном проходит вяло, неинтересно. Не оживило её ни вмешательство Киркорова с Басковым в пользу одного из кандидатов, ни разворот в аэропорту Кишинева раиса Татарстана Минниханова, который приехал поддержать другого конкурента.

Впрочем, даже если выборы состоятся и определят победителя, радоваться Кишиневу будет нечему. На пост башкана Гагаузии претендуют восемь зарегистрированных кандидатов, но ни один из них не подходит на роль «лояльного» нынешнему режиму Майи Санду.

Пятеро из них так или иначе связаны с Россией. Это бывший башкан Михаил Формузал, который может похвастать почетной грамотой от нынешнего главы СВР Сергея Нарышкина, приглашавший в Гагаузию раиса Татарстана Рустама Минниханова предприниматель Виктор Петров, ездивший в Москву на встречу с вице-спикером Думы Петром Толстым другой предприниматель Сергей Чимпоеш, выдвинутый пророссийской Партией социалистов, выросший в РФ Григорий Узун. Замыкает этот квинтет кандидат партии Шора Евгения Гуцул, за которую призывали голосовать такие звезды российской эстрады, как Николай Басков, Филипп Киркоров, а также глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Пророссийские взгляды большинства кандидатов на пост главы Гагаузии уже стали поводом для истерики в Кишиневе. Глубокие различия в геополитических взглядах региональных и центральных политических лидеров в истории современной Молдовы уже случались. Самым ярким примером последствий такого конфликта внешнеполитических векторов стала война с Приднестровьем в 1991-92 г.г.

«Все восемь кандидатов в башканы Гагаузии лояльны России, войне Путина против Украины, являются провосточными» – заявила экс-депутат парламента Молдовы, госсекретарь департамента по отношениям с Молдовой при правительстве Румынии Ана Гуцу.

По её словам, допускать таких кандидатов к выборам было большой политической ошибкой.

Впрочем, из оставшихся «нероссийских» кандидатов Майе Санду выбирать особо не из кого. Николай Дудогло, состоявший в Демпартии Влада Плахотнюка, призывавший к интеграции в Евросоюз, и поэтому растерявший остатки популярности среди гагаузов, очевидный лузер. Сергей Чернев, друг и коллега Дудогло по Демпартии Плахотнюка, известный привычкой бросаться с кулаками на представителей власти.

Более-менее приличным с точки зрения Кишинева может выглядеть Дмитрий Кройтор, нынешний посол Республики Молдова в Турции (назначен предыдущим президентом). Но он – политический проект нынешнего башкана Ирины Влах, а про особенности её отношений с Санду мы уже писали выше. Поддержать или одобрить победу Кройтора для правящего в Молдавии режима означает смириться с сохранением Гагаузии под контролем Ирины Влах еще, минимум, на четыре года.

У Кишинева в Гагаузской автономии складывается безвыигрышная ситуация. Ситуация тем тяжелее, что имеет место в условиях необъявленной, но ожесточенной дипломатической войны молдавского руководства против Москвы. Сложно представить более парадоксальную ситуацию, чем когда премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан распекает на заседании правительства «российскую агрессию», а в Гагаузии на встрече с избирателями команда потенциального будущего башкана призывает жителей не опускать руки, потому что «наши уже рядом!».

Под «нашими рядом» все участники встречи, равно как и наблюдатели из Кишинева, безошибочно узнали российских военных, что тоже спровоцировало волну возмущения. Однако крыть команде Санду нечем – в период дружественных отношений с Россией газ, тепло и коммунальные обходились рядовому жителю Молдовы в пять раз дешевле.