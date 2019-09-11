Без вердикта Вашингтона импичмент Зеленскому – фикция

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Всем прекрасно понятно, что на Украине никакой импичмент президенту не может быть запущен без одобрения внешних сил, и такой статус-кво будет сохраняться ещё долго.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Денис Гаевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принятие закона об импичменте – это вопрос второстепенный, потому что в странах периферийного капитализма, скажем мягко, решать вопрос об импичменте будут внешние силы, этот вопрос будет вовне.

Я думаю, все прекрасно понимают, что никакой импичмент президенту не может быть запущен без одобрения внешних сил, и такой статус-кво ещё долго будет сохраняться. Я говорю не о политическом цикле, а и о следующих», – заявил Гаевский.

По его словам, такой закон можно было «протащить» во время протестов на рубеже 2017-2018 годов, но тогдашний президент Порошенко не решился на этот шаг, что может говорить о недоработке политтехнологов.

«Кстати говоря, это ещё раз подтверждает, что Порошенко никогда политиком и не был. Он всегда был закулисным решалой и действовал в своём привычном ключе в ходе тех митингов», – отметил эксперт.

«Если вспомнить европейскую практику, то был только один импичмент в 2004 году президенту Литвы. Но импичмент был, поскольку этот политик был несистемным для местного истеблишмента и потому, что он якобы был пророссийским», – добавил Денис Гаевский.