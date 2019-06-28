Без внешнего управления Украина сразу помирится с Россией

28.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Соединенные Штаты сегодня используют Украину как антироссийский плацдарм.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопрос, является или нет Украина территорией противостояния России и Запада или нет?

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«Я считаю, что она используется Западом (в первую очередь США, которые ввели внешнее управление в Украине) как площадка, плацдарм противостояния, чтобы нагнетать ситуацию и этим сводить свои, американские, счеты с Россией», – сказал политик.

Также он предложил свой рецепт решения этой проблемы.

«Если сегодня ликвидировать внешнее управление Украины Соединенными Штатами, если украинская власть (а она должна быть только такой) пойдет по пути того, что интересы граждан ставятся на первое место, тогда мы сможем договориться. И мы должны договориться, потому что договориться должны граждане Украины, которые сегодня проживают по обе стороны линии соприкосновения. Не кто-то другой, а именно они», – резюмировал Медведчук.