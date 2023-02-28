«Без войны мы перережем друг друга» – украинский нацик боится перемирия

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Если боевые действия на Украине хоть ненадолго прекратятся, то готовящиеся к драке за президентское кресло неонацисты поубивают друг друга.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула нашей победы в единстве. А Зе-боты, порохоботы, они убивают Украину, раздирают её. Скажу больше, у Путина есть план. Я знаю это, я общался с некоторыми людьми, которые общаются с кремлёвскими. И этот план очевидный – он сейчас сделает всё, чтобы остановить боевые действия на тех территориях, которые они уже захватили», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что в случае прекращения войны украинские нацистские группировки сразу передерутся друг с другом.

«Для чего ему это? Как только прекратятся боевые действия, и восстановится политический процесс сразу после отмены военного положения, а там и выборы сразу, то Зе-боты и порохоботы вцепятся друг другу в чубы, превратятся в хохлов низшего пошиба, этих персонажей, которых всегда высмеивали. Мы ж, украинцы, всегда хохлов высмеивали. Будут сдирать друг другу скальпы. А учитывая количество стволов оружия на руках, сколько кровушки прольётся. А потом придёт Путин, и голыми руками всё заберёт. Это план Путина», – подытожил бандеровец.