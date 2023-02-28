«Без войны мы перережем друг друга» – украинский нацик боится перемирия

Вадим Москаленко.  
28.02.2023 23:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 416
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если боевые действия на Украине хоть ненадолго прекратятся, то готовящиеся к драке за президентское кресло неонацисты поубивают друг друга.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если боевые действия на Украине хоть ненадолго прекратятся, то готовящиеся к драке за президентское...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Формула нашей победы в единстве. А Зе-боты, порохоботы, они убивают Украину, раздирают её.

Скажу больше, у Путина есть план. Я знаю это, я общался с некоторыми людьми, которые общаются с кремлёвскими. И этот план очевидный – он сейчас сделает всё, чтобы остановить боевые действия на тех территориях, которые они уже захватили», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что в случае прекращения войны украинские нацистские группировки сразу передерутся друг с другом.

«Для чего ему это? Как только прекратятся боевые действия, и восстановится политический процесс сразу после отмены военного положения, а там и выборы сразу, то Зе-боты и порохоботы вцепятся друг другу в чубы, превратятся в хохлов низшего пошиба, этих персонажей, которых всегда высмеивали. Мы ж, украинцы, всегда хохлов высмеивали.

Будут сдирать друг другу скальпы. А учитывая количество стволов оружия на руках, сколько кровушки прольётся. А потом придёт Путин, и голыми руками всё заберёт. Это план Путина», – подытожил бандеровец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть