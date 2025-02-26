Без войны у нас не будет и денег на Куршевель – Карасёв

Прекращение войны будет означать, что у тысяч богатых украинцев резко сократятся доходы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как перейти к миру, чтобы этот мир действительно был лучше, чем война? Потому что когда идёт война, ну, было так, но уже не будет: оружие шло, деньги на бюджет шли, на зарплаты шли, на красивую, роскошную жизнь в Киеве для немногих – и в других городах шли, на хороший отдых в Куршевеле батальоны Монако, тоже шли.

Что там еще? Монако, Канны и так далее шли. Я тут узнал, что даже USAID проплатили делегацию украинских дизайнеров на неделю моды в Париж. Было такое, 100 тысяч долларов, по-моему, потратили», – сказал Карасев.