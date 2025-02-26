Без войны у нас не будет и денег на Куршевель – Карасёв
Прекращение войны будет означать, что у тысяч богатых украинцев резко сократятся доходы.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как перейти к миру, чтобы этот мир действительно был лучше, чем война? Потому что когда идёт война, ну, было так, но уже не будет: оружие шло, деньги на бюджет шли, на зарплаты шли, на красивую, роскошную жизнь в Киеве для немногих – и в других городах шли, на хороший отдых в Куршевеле батальоны Монако, тоже шли.
Что там еще? Монако, Канны и так далее шли. Я тут узнал, что даже USAID проплатили делегацию украинских дизайнеров на неделю моды в Париж. Было такое, 100 тысяч долларов, по-моему, потратили», – сказал Карасев.
«А сейчас, если мир… А скажут: «Всё, война закончилась». А мы тогда уже деньги не даем на войну. Мы добились, или сумели добиться того, что мы добились.
Ну да, по каким-то там договорам этими двухсторонним какие-то деньги там британцы подкинули. Но это же мало. А помощи не будет уже. Вот вам и мир, а где найти деньги? Поэтому вот теперь власть перед дилеммой такой», – добавил политолог.
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