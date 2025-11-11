Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Едва ли Евросоюз отдаст Киеву украденные российские активы, а без них Украине не хватит денег до середины 26 года.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Орбонизация Словакии налицо, впереди еще и орбонизация Чехии, которая до этого последовательно выступала за поддержку Украины. То есть, орбанизация Восточной Европы – это объективный процесс. В Румынии его затормозили, правдами и неправдами. Иначе бы победил Джорджеску, и в этой компании была бы еще и четвертая страна. А без репарационного кредита ничего не будет, какой-то альтернативы в Брюсселе так и не придумали. По-прежнему бельгийский премьер выступает против того, чтобы эти активы были изъяты из Брюсселя. Это понятно, чем может обернуться», – сказал Золотарев.