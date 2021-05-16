Без воссоединения с Крымом не было бы присутствия России в Средиземноморье

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Воссоединение с Крымом дало России возможность расширить свое присутствие в Средиземном море.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымская весна создала условия для возрождения России. Если бы в 2014 году не был бы присоединен Крым, у меня очень серьезные сомнения в том, что мы стали бы участвовать в сирийской операции. Крым сделал возможным выход России в Восточное Средиземноморье. При ограниченном украинском военном потенциале Россия может поддерживать группировку войск не только в Сирии, но и, возможно, в Ливии. А также в других частях Восточного Средиземноморья. Это очень важно, и это стало возможно именно благодаря воссоединению с Крымом», – сказал Евсеев.

Что касается военно-промышленного комплекса Украины, то он, по мнению эксперта, продолжает деградировать. Поэтому ВМС Украины в среднесрочной перспективе не могут представлять угрозы для Черноморского флота.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.