Без выхода РФ к Приднестровью мирный договор с Украиной не имеет смысла

Мирный договор без выхода РФ к Приднестровью будет гарантировано означать новую точку эскалации, где снова будут убивать русских.

Об этом на канале «БелТа» заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иначе как военной силой, мы своего не добьёмся. Потому что сегодня США продолжают делать Наполеона, Гитлера, Карла XII – они возглавляют очередную антироссийскую коалицию, прежде всего, европейских государств, которые незваными припёрлись на нашу землю. Единственный аргумент, которым оперирует что в Киеве хунта, что на Западе – «есть государственные границы». Всё. Если бы кто-то где-то рассказал, что в Мексике проживает 83% американцев, и их там гнобят, то весь мир рукоплескал бы освободительной операции США по освобождению своих людей. А у нас люди с русскими паспортами живут в Приднестровье. И? Представьте себе, что будет заключён какой-либо мирный договор, неважно, на каких условиях, но при этом не будет у России прямого доступа в ПМР, где более 90% населения граждане РФ. И там же находится, но сейчас его нет, и дальше не будет, но я уже перед пандемией помню проблемы, которые возникали при попытки ротации нашего контингента, который там охраняет склады. Крупнейший склад в Европе с боеприпасами вполне пригодными для использования. У нас нет сухопутной границы, и очень много усилий требовалось, чтобы разрешить пролёт авиации», – напомнил Онуфриенко.