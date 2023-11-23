«Без задних высоких» – арестованный певец Шарлот готовился наносить «культурные удары» по России

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров выложили полную запись своего разговора с «певцом» Эдуардом Шарлотом, который прославился тем, что сжег свой российский паспорт.

Сбежав в Армению, Шарлот попытался договориться о получении украинского гражданства с сотрудником офиса Владимира Зеленского Глебом Шендерманом, под видом которого ему и позвонили пранкеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В моей голове закрадываются вопросы, а зачем мы вообще рождаемся – и почему именно Россия. На этот ответ я потратил 3 года, что-то вело меня, я отдался этому, у меня выросли волосы. Ценностей у меня никаких не было, я относился к России легко, у меня не было никаких задних высоких… Сейчас я ими обзавелся, и мне важно быть там, где люди противостоят русской тупости, русскому нацизму, этой длительной мордорской русской… Я, в первую очередь, оставлю русское, и у меня есть желание погрузиться в украинскую культуру, освоить язык, репетиторство, писать композиции. Я хочу влиться в украинскую культуру, потому что верю в нее и отождествляю ее исключительно с Русью», – презентовал Шарлот себя для украинского чиновника.

При этом назвать хоть одного украинского писателя «певец» не смог, поскольку «даже русскую поэзию особо не читал». Но он заверил чиновника, что ради паспорта незалежной готов наносить «культурные удары» по Родине.

Однако на приветствие «Слава Украине» Шарлот ответил неправильно, пролепетав «Слава Киевской Руси».

Второй раз пранкеры позвонили «певцу» от имени президента Украины Владимира Зеленского, который предложил Шарлоту выехать в Киев в чемодане украинского посла в Армении. «Певец» слегка удивился, но потом радостно согласился.

После всех унижений перед Украиной, а также глумления над российским гимном и РПЦ Шарлот вдруг решил вернуться в Россию. Он был задержан сразу в аэропорту Санкт-Петербурга и арестован судом на 13 суток.