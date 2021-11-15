Без задоринки: украинский ПЕН-клуб провел акцию «Пустые стулья» в поддержку арестованных в РФ экстремистов

Новости Украины

На Софиевской площади в Киеве прошла акция «Пустые стулья», посвященная проукраинским и крымскотатарским экстремистам, задержанным российскими властями в Крыму.

Организатором ее выступил «Центр гражданских свобод», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ПЕН-клуб проводит вручение премии журналистам и писателям либерального направления из «недемократических» стран с символическим пустым стулом на церемонии уже несколько лет (по крайней мере с 2010 года). Изначально стул служил для привлечения внимания к факту отсутствия лауреата на церемонии вручения премии. Подразумевалось, что лауреат не может попасть на церемонию из-за разного рода гонений со стороны своего “недемократического режима”.

Украинский ПЕН-клуб «масштабировал» ноу-хау и уже несколько лет проводит акции, где стульев много, и символизируют они не только «своих» журналистов и прочих творческих деятелей, но и «политзаключенных», т.е. тех проукраинских деятелей, кто был осужден или задержан в Крыму российскими властями по обвинению в терроризме и прочим подобным статьям, что, впрочем, не мешает организаторам называть их «гражданскими журналистами». Само вручение премии выпало из акции, остались только пустые стулья с именами отсутствующих, на фоне которых их коллеги зачитывают свои письма.

«Основная задача – привлечение внимания к этим именам. Чтобы это не была «братская могила» имен и фамилий», – вещал вовремя нынешней акции журналист Осман Пашаев.

Нынешняя акция стала четвертой. Пустых стульев, выставленных на площади, было около трех десятков, между ними сидело не более десятка живых людей. На ней, как и на предыдущих, ряд “представителей творческой интеллигенции” зачитали свои письма, которые они написали в связи с акцией и которые они собираются отправить тем, чьи имена носили пустые стулья.

В акции также принял участие крымский митрополит ПЦУ Климент который сравнил происходящее в Крыму со сталинскими репрессиями. Он рассказал, что каждый раз, когда посещает Симферопольский СИЗО для встречи с содержащимися там активистами вспоминает «Реквием» Ахматовой, написанный в 1930 годы.

«Ничего не изменилось», – посетовал он и рассказал, что все, с кем он встречается (т.е. и крымские татары) просят его молитв и он служит в камерах краткие службы.

Как уже было сказано, из первоначальной церемонии с вручением премии и пустым стулом как оной из «фишек» мероприятия

Украинские ПЕН-клубовцы взяли только пустой стул. Фантазия организаторов ограничилась «размножением» пустых стульев и зачитыванием на их фоне писем, хотя можно было бы ожидать, что, поскольку акцию организовывали люди творческих профессий, они проявят креативность и проведут какой-нибудь перформанс с участием узников, тюремщиков, допросами, передачей писем и пр. Но ничего подобного не было.