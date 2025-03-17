Без ЗАЭС послевоенной Украине шах и мат – Бортник
Без Запорожской АЭС Украина не сможет восстановиться после войны, а обменять её Киеву не на что. Кроме того, по политическим соображениям невозможно согласиться закупать электроэнергию с ЗАЭС у России.
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Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Просто так, конечно, Россия не будет уступать Запорожскую АЭС. Но без этой электростанции украинская система будет, я говорил со специалистами, будет энергодефицитной, как минимум, ближайших 5-7 лет. Даже после полной остановки боевых действий и восстановления.
Просто будет не хватать ресурсов, особенно если запустится часть реконструкции, заводы. Будут огромные проблемы», – сказал Бортник.
Политолог подчеркнул, что покупка электроэнергии у России приведёт к серьёзному росту антирейтинга киевского руководства.
«Российское руководство говорит, что они готовы продавать электроэнергию. Но представьте себе ситуацию, если Украина начнет покупать электроэнергию с оккупированной Запорожской АЭС. Как с политической точки зрения, насколько это токсично для украинской власти. Вот поэтому борьба за Запорожскую АЭС – это такой важный пункт», – утверждает он.
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