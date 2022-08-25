Без Запада нас бы давно уничтожили – откровения советника Зе-офиса

25.08.2022  12:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина смогла продержаться все эти полгода благодаря тому, что страны Запада коллективно поставляют ей оружие и обеспечивают деньгами.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина смогла продержаться все эти полгода благодаря тому, что страны Запада коллективно поставляют ей...

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По словам Арестовича, без западной помощи киевский режим не дожил бы до состоявшегося накануне дня независимости Украины.

«Я еще раз, пользуясь случаем, хочу сказать нациям, правительствам и народам, которые нас поддерживают, что без вас этого дня бы не было. При всем нашем мужестве, при всем нашем героизме, который беспрецедентен, при всей той огромной цене, которую мы платим за независимость, в каком-то смысле это первый настоящий день независимости, после войны за независимость, нас бы не было, если бы не нации, которые нам помогли», – сказал представитель ОП.

«Мы можем говорить долго о своевременности этой помощи, об объемах этой помощи, но если бы этой помощи не было, мы бы проиграли. Военной, политической, экономической и так далее, как ни крути. А она есть, за что им спасибо. Будем надеяться, что еще будет», – заявил Арестович.

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