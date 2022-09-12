Без западной помощи мы остановимся – глава МИД Украины

12.09.2022  12:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

В странах Запада, прежде всего европейских, будут происходить изменения не в пользу Украины.

Об этом в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах Запада, прежде всего европейских, будут происходить изменения не в пользу Украины. Об...

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«Кремль нельзя недооценивать и возможности России приумножать проблемы, приумножать их геометрически. И находить оправдание своим действиям. Поэтому мы, конечно, ожидаем определенные изменения в правительствах и к этому относимся серьезно, мы оцениваем риски, которые могут возникнуть в той или иной стране. В то же время, мы уверены, что будет из этого выход», – сказал министр.

«Мы должны поддерживать этот энтузиазм по контрнаступлению, но никто не должен сомневаться, что каждый следующий шаг нам будет дорого стоить. И Украина остановится лишь тогда или лишь если поставки наших партнеров будут или остановлены, или замедлены. Мы говорим о графиках, графиках, графиках: этих графиков нужно придерживаться – графиков поставок, предоставления Украине оружия», – заявил Кулеба.

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