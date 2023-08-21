Без западных пилотов программа поставки Украине Ф-16 бессмысленна – Царёв

Елена Острякова .  
21.08.2023 22:23
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Поставка 10 самолетов Ф-16 Украине призвана не изменить ситуацию на фронте, а улучшить настроение украинского населения.

Об этом в интервью «Украине.Ру» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставка 10 самолетов Ф-16 Украине призвана не изменить ситуацию на фронте, а улучшить настроение...

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«Здесь важно не – что будет поставлено и когда, и как оно будет реально влиять на фронт, а то, что об этом сейчас будут говорить, и возникнет какая-то надежда. Да, сейчас наступление очевидно не заладилось. То, что наступление не было успешным в течение двух месяцев, показывает, что дальше оно просто нереально. А что-то надо людям рассказывать, потому что ситуация плохая внутри страны. Надо каким-то образом крепить веру в светлое будущее», – сказал Царев.

Он напомнил, что ранее такую же роль играли поставки «Хаймерсов», «Байрактаров» и немецких танков. По мнению Царева, поставка самолетов свидетельствует о том, что Запад отчаялся сдвинуть линию фронта.

«Почему Ф-16? Потому что они понимают: фронт вряд ли будет двигаться в сторону уменьшения территории, которую контролирует РФ, и хотят переводить войну в ракетную, когда будут наноситься удары по российской территории. А для этого нужны самолеты, причем, желательно не переделывать наши «сушки», чтобы они стыковались с их ракетами.

На Ф-16 все крепежи и системы управления однозначно подходят под те системы вооружения, которые им дают. И они хотят бить по нашей территории», – подчеркнул Царев.

При этом он отметил, что Украина послала на обучение совсем неопытных пилотов, подготовка которых займет 5 лет.

«Если Запад не даст своих пилотов, типа украинцы научились, то эта программа нереальна», – резюмировал Царев.

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