Без запрета на русофобскую пропаганду новое поколение вырастет, как на Украине – Жириновский

09.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Чтобы навести порядок в идеологии необходимо реабилитировать царский режим и дать отрицательную оценку отдельным деятелям советского и ельцинского периода

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте – полная реабилитация царского режима, временное правительство, комиссию провели – никаких преступлений царь не совершал, полная реабилитация. Дать отрицательную оценку отдельным деятелям советского периода и ельцинского. Кто нам мешает это сделать? Чтобы закрыть тему, что в царский период там было в основном всё нормально, в советском периоде были отдельные перекосы, и ельцинский. И что мы можем дальше делать, это навести порядок в идеологии. Я понимаю, новые учебники трудно написать. Уже написали. Но можно ввести понятие – запрет на русофобскую пропаганду внутри страны», – предложил политик.

«Невозможно», – сказал телеведущий Владимир Соловьёв.

«Можно, иначе новое поколение вырастет такое, как на Украине», – возразил Жириновский.

«Тогда вы должны сначала выяснить, что такое русофильское», – отметил Соловьёв.

«Пока вы будете спорить, а поколение растёт. На Украине они выросли», – предупредил лидер ЛДПР.