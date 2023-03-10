Без «зерновой сделки» Украина станет не нужна миру – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
10.03.2023 23:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Киеву необходимо продолжение «зерновой сделки» не только для поддержания собственной экономики, но и чтобы обеспечить дальнейшие поставки натовского оружия.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву необходимо продолжение «зерновой сделки» не только для поддержания собственной экономики, но и чтобы...

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«Зерновая сделка – 2» с точки зрения логики войны, разумеется, ненормально. Или торгуем, или воюем.

Но с точки зрения сбережения хоть каких-то остатков экономики для Украины, это важно.

И второе, очень важный момент – надо отвечать миру, а зачем им Украина. Они вкладываются, помогают. Ради демократии? А почём демократия нынче на базаре? Да как-то не в цене…

Вот зачем нужна Украина, что она даёт? Хотя бы зерно, хотя бы в Африку. Хоть какая-то польза. Политику можно будет выйти на трибуны, и сказать: «Мы не просто помогаем, а вот, решаем проблемы. Есть выгода».

В своё время Черчилль договаривался с Рузвельтом, чтобы помогли вооружением, он тоже взамен отдавал доступ американцам к военно-морским базам Великобритании.

Вот «зерновая сделка» – это то, что мы можем предложить взамен той помощи, которую мы имеем», – добавил Кочетков.

Напомним, что Россия продлевала зерновую сделку, несмотря на обман Запада с блокировкой российского экспорта, а также использования морского маршрута из портов Украиной для атаки на Севастополь и Крымский мост.

Одной из причин экспертами называлась необходимость обеспечить интерес Турции, которая получает доход от сделки, а также остается окном для России для получения ряда товаров в условиях санкций.

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