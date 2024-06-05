Без жесткого ответа от России география ударов западным оружием расширится – Рожин

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Если Россия не будет жестко отвечать на попытки повысить ставки и наносить удары по ее «старой» территории западным оружием, то вслед за Белгородской областью под такие удары попадут и другие приграничные территории.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия никак не ответит, это приведет к тому, что эти обстрелы будут интенсифицироваться. Именно потому, что если можно обстреливать так, то можно расширить количество регионов, а потом частоту обстрелов за счет наращивания поставок соответствующих ракетных вооружений», – сказал эксперт.

«Именно к этому идет, переход так называемой «красной линии» на это и направлен – оценить реакцию России. Если реакция, с их точки зрения, будет слабой и недостаточной, количество обстрелов территории России будет увеличиваться. Причем, это касается не только Белгородской области – неизбежно ракетные удары с применением РСЗО, крылатых ракет будут расширяться на территорию Курской, Брянской областей, Ростовской области. Это – следующие потенциальные шаги, которые, скорее всего, мы увидим даже в этом году», – заявил Рожин.