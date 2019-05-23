Безбабченко — не Бабченко: в Одессе по-настоящему убили бывшего мэра Тирасполя

23.05.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший глава госадминистрации столицы Приднестровья Тирасполя Андрей Безбабченко найден мертвым под Одессой.

О том, что в селе Вапрянка обнаружен труп «гражданина Молдовы, который является руководителем тираспольского предприятия», сообщает со ссылкой на правоохранительные органы одесское издание «Таймер».

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«Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки связаны», – говорится в сообщении.

Фамилию жертвы, а также подробности убийства сообщил в своем телеграм-канале приднестровский блогер Артур Велехов.

«Пару дней назад его любовница написала заявление в полицию Одессы о его пропаже. Полиция провела осмотр его дома. Нашли следы крови, была борьба. На машину (Инфинити) дали ориентировку. По машине и нашли. Безбабченко пытали, от этого он и умер. По моей информации, часы даже не сняли. А они стоили дорого», – написал Велехов.

Покойный Безбабченко, в прошлом криминальный авторитет, с 2012 по 2016 год был главой администрации Тирасполя. В 2016 году он подал в отставку, чтобы принимать участие в предвыборной кампании тогдашнего президента Приднестровья Евгения Шевчука.

В 2016 году Шевчук проиграл президентские выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года он тайно бежал из Приднестровья после того, как следственный комитет республики завел на него 5 уголовных дел. В 2018 году он был заочно приговорен к 16 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн долларов за коррупцию и превышение полномочий.

В Приднестровье открываются уголовные дела и выносятся приговоры многим людям из окружения Шевчука, не успевшим бежать якобы в Россию. Безбабченко был объявлен правоохранительными органами ПМР в розыск, но при этом возглавлял инвестиционно–строительную компанию с главным офисом в Тирасполе.

В анонимных телеграм-каналах Приднестровья связывают смерть Безбабченко с тем, что на днях Евгений Шевчук был замечен в одном из ресторанов Кишинева.