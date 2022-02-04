«Безболезненно вернем Крым»: Тягнибок требует развалить Россию на 20 государств

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Новости Украины

Украина должна проводить работу по развалу России, а не надеяться, что российский президент и его сторонники умрут.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил лидер украинской националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что ждать биологической развязки в России, когда они там вместе с Путиным отойдут в мир иной – это одно. А другой выход – это делать все, вместе с нашими западными партнерами, чтобы Россия, Российская империя как государство развалилась. Скажем, на двадцать национальных государств», – сказал праворадикал.

«И вот в этот момент мы сможем вернуть себе безболезненно и Крым, и потерянные наши другие территории. Вот это выход – развал Московской империи», – заявил Тягнибок.