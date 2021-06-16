«Безбожник и коррупция». В Киеве потребовали запретить стих Тараса Шевченко

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В украинских школах нужно запретить «Заповит» самого почитаемого нынешней идеологией поэта Тараса Шевченко как произведение, которое располагает к коррупции и подрывает основы государства.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее активно поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дацюк критикует Шевченко за то, что в строках его стихотворения идет речь о неверии в Бога и кровавой мести.

«Як понесе з України у синєє море кров ворожу… отойді я i лани, і гори — все покину, і полину до самого Бога. Молитися… а до того я не знаю Бога». Этому учат детей в школе. Это из «Заповита» Шевченко, этому учат детей в школе. В этом небольшом отрывке звучит отречение от Бога во имя кровавого ресентимента, во имя кровавой мести. Без дидактического, интерпретативного, мыслительного, психологического сопровождения эти стихи к изучению должны быть запрещены. Прямо и непосредственно, как не просто уродующие детскую психику, а как создающие код, который принес, приносит и еще принесет Украине очень много бед. По сути, ресентимент – это и есть неверие в благо», – сказал философ.

«Внутри этих слов Шевченко сокрыта коррупция, сокрыта неспособность наша создать государство вне представления о языковой общности, общности нации. Мы неспособны оказались к этому. Мы приняли этот код ментальный, внутри него живем, коррупция там, коррупция у Шевченко», – заявил Дацюк.