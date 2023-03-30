«Безбожники и вандалы в руках подонков-кукловодов» – эксперты о гонениях на УПЦ

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Гонения на УПЦ в целом и выдворение монахов из Киево-Печерской Лавры, в частности, говорят о том, что киевские власти либо сами по себе безбожники и вандалы, либо ведомые западными кураторами разрушители крупнейшей религиозной конфессии в собственной стране.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот план (по выдворению монахов из Лавры – ред.) нам знаком по историческим событиям 20-30-х годов, когда примерно так же действовали безбожники, находящиеся тогда у власти – сначала в России, потом в Советском Союзе, которые реализовывали план уничтожения Церкви, тоже стимулируя раскол, затем обвиняя религиозных деятелей, мирян – в том, что они занимаются антисоветской деятельностью, агитацией, входят во всевозможные структуры, которые якобы финансируются из-за границы», – напомнил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Затем проводились ревизии церковных ценностей, а потом закрывались храмы, поддерживались обновленческие структуры, которые очень напоминают теперешнюю ПЦУ. И можно сказать, что украинские управленцы в области религии, конечно, не такого масштаба, как советские безбожники 20-30-х годов, но пытаются им насколько могут соответствовать», – добавил Кипшидзе.

В свою очередь, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко не согласился с данной исторической параллелью и привёл в пример события конца XVI-XVIII века.

«Когда в Речи Посполитой насаждалась насильственно Брестская уния, и именно это стало причиной религиозных войн, затем казачьей войны Хмельницкого, и к XVIII веку распада Речи Посполитой. То, что происходит сейчас на Украине с УПЦ, очень напоминают эти события. И бороться против крупнейшей религиозной конфессии страны, которой принадлежит абсолютное большинство жителей Украины – шаг самоубийственный. Это говорит только о том, что те, кто реализует этот сценарий – это отнюдь не украинские власти, для которых этот шаг очевидно не выгоден и самоубийственнен, а это те, кто реально управляет сейчас событиями на Украине, кукловодят теми, кто сидит в Киеве. И в этом смысле УПЦ, как и украинское государство, те, кто реализуют этот сценарий, судя по всему, обрекли на заклание для того, чтобы превратить Украину в ещё более надёжное орудие против России, каковым она и является», – резюмировал он.