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Молдавская оппозиция бездарно вела избиательную кампанию, не используя поводы, которые дарили топорные действия режима Майи Санду, – и вследствие такой пассивной позиции «лягушка сварена на медленном огне», и противники нынешней власти уже фактически обречены на поражение.

Таким мнением с «ПолитНавигатором» поделился политтехнолог Михаил Павлив, один из авторов современной символики Новороссии.

«Достаточно длительный период социалисты, ключевая оппозиционная сила, выступали за игнорирование так называемого референдума, который на самом деле являлся политической технологией. Заметная часть электората социалистов, я думаю, в пределах 5-7%, просто проигнорировали выборы, руководствуясь логикой «мы против референдума, если мы не придем, он не состоится. И что там голосовать, если Санду и так уже побеждает». Молдавская оппозиция не демонстрировала проактивной позиции. Не добивалась увеличения количества участков в России для голосования. Она не работала улицей, не работала давлением на власть молдавскую. Не добивалась упрощения голосования для жителей Приднестровья. Наблюдая огромное количество самых разных эксцессов преследования оппозиции, в первую очередь купирование присутствия оппозиционных сил и оппозиционных взглядов в медиа, молдавская оппозиция не сделала ничего ровным счетом, чтобы отреагировать на вот эту стратегию медиацида, которую устроила Санду. Опять же, сейчас Санду заявляет про 300 тысяч голосов, «сетки Шора» и тому подобное. Почему молдавская оппозиция ничего не говорит о нарушениях заграничного избирательного округа? Молдавская оппозиция не работала с диаспорой. Они не работали с избирателями в Италии, Германии, Португалии, Испании, Франции, где ключевые голосования, в Соединенных Штатах. То есть, не было и нет до сих пор никакой проактивной оппозиции. Почему они не заявляют, что Санду и ее приспешники сфальсифицировали выборы? Почему они не провели там какой-нибудь народный экзит-пол, который показал бы, что у Стояноглу не 26%, а на самом деле 35%», – заявил Павлив.

Эксперт также отмечает, что при сохранении нынешней пассивной позиции, оппозиция потеряет шансы на победу:

«Если говорить об их перспективах во втором туре, – да, они проиграют. Сейчас как раз очень вложатся западные кураторы Санду, сделают все возможное, чтобы она переизбралась, и она переизберется, я не сомневаюсь в этом», – сказал политтехнолог.

По мнению Павлива, запоздалая попытка вывести людей на протесты в последний момент обречена на провал, потому что режим Санду готов к силовому подавлению таких акций. Да и в целом, как отмечает политтехнолог, оппозиция в Молдове растратила свой потенциал:

«У народа Молдавии огромный потенциал именно к здравой позиции, к дружбе с Россией, дружбы с русским народом. Люди постсоветского периода, но элиты – уже сдались и слились. Если мы полагаем, что Приднестровье является форпостом России – да нет. Элиты Приднестровья также давно уже сдались на Запад, просто продолжают еще пытаться усидеть на двух стульях. Приднестровье еще за каденцию Санду, будет поглощено Молдавией, вне всякого сомнения», – рисует мрачные перспективы Павлив.