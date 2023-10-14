Бездарное правление Зеленского ведет к концу украинского государства

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Украинская экономика, а вместе с нею и государство идут к своему неминуемому развалу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, изгнанный с Украины.

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Он указывает, что власть Украины «продолжает «продавать» населению фальшивый успех, пытаясь хоть как-то приукрасить плачевные итоги эпохи правления Зеленского».

«Сегодня Украина не имеет ресурсов для экономического роста, зато имеет немыслимые заимствования и долги, ну и, безусловно, откровенных вредителей во власти, поощряемых политикой режима Зеленского, — вот главные факторы деградации и потери дальнейшего потенциала. Будущего у такого государства нет», – считает Медведчук.

Он обращает внимание, что в Украинском институте будущего спроецировали огромное количество рисков на ближайшие два года: прекращение внешнего финансирования от западных стран; дальнейшая стагнация большинства секторов промышленности; отсутствие инвестиций; миграция и снижение численности работоспособного населения; демографический кризис; увеличение финансовой и социальной нагрузки; кризис на рынке труда;

увеличение региональных дисбалансов; увеличение торгового дефицита; девальвация и инфляция; увеличение дефицита бюджета; дальнейшее обнищание людей; рост коррупции и тенизации экономики; уход бизнеса в другие страны; капсулирование сырьевой экономики; увеличение технологического разрыва с другими странами.

В свою очередь Нацбанк Украины выделяет четыре экономические угрозы для страны в краткосрочной перспективе. Среди этих угроз: снижение объемов или потеря ритмичности поступления международной помощи; возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности) и значительных квазифискальных дефицитов, в частности, в энергетической сфере; возобновление существенного дефицита электроэнергии; дальнейшие осложнения для экспорта агропродукции.

Политик обращает внимание, что украинская экономика фактически не восстанавливается.

«После падения ВВП Украины в 2022 году на 29,1%, ВВП в 1 квартале 2023 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом лишь на 0,8%. Подчеркну, на фоне столь низкой базы сравнения, рост фактически нулевой», – пишет политик.

Он добавил, что при этом промышленное производство в первом полугодии текущего года сократилось на 2,9%, а грузооборот снизился на 14,3%.

«Таким образом, уже украинские официальные источники однозначно говорят, что Украине, как государству, конец. Это страна-банкрот, долгов набрали, а отдавать нечем. О какой европейской интеграции можно говорить, если соседи из ЕС не пускают к себе украинский экспорт, а цена на него в мире падает? Ведь, пока Зеленский ездит по миру, экономический кризис добивает украинскую экономику, которая пока не развалилась только потому, что пришли огромные заимствования, которые впоследствии нужно отдавать с процентами. Но команда Зеленского так и не нашла никаких точек роста, ведь специализация «95 квартала» — красиво кривляться на сцене. Чем, собственно, режим Зеленского и занимается. Но как бы ни были красивы ритуальные танцы, они никак не помогут решить проблемы в погибающей стране», – резюмирует Медведчук.