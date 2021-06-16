Бездействие Россотрудничества вынудило компанию из Судана обратиться в МИД России

16.06.2021, Москва, Олег Никифоров

Суданская компания Job Center Co обратилась с открытым письмом к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову из-за бездействия Россотрудничества. Организация несколько раз безрезультатно пыталась связаться с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников за рубежом и гуманитарного сотрудничества с предложением о взаимодействии, но ни разу не получила ответа.

Восточноафриканская компания предлагала Россотрудничеству поспособствовать в открытии представительства агентства в Судане, однако в ведомстве никак не отреагировали. Причем в последних открытых письмах от 2 и 7 июня Job Center Co обращалась лично к руководителю Евгению Примакову, но ситуация не изменилась.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Генеральный директор суданской компании Мухаммад Фейсал направил очередное послание, но уже не Россотрудничеству, а главе МИД РФ Сергею Лаврову. По его словам, Job Center Co так и не дождалась ответа на официальные обращения в адрес агентства, поэтому попросила российское внешнеполитическое ведомство посодействовать в разрешении сложившейся ситуации.

«…К сожалению, мы до сих пор не получили ответ ни на одно из этих писем. Просим Вас, активизировать работу руководства Россотрудничества и оказать содействие в открытии Контактного центра Россотрудничества в Судане на базе нашей организации», — говорится в выдержке из письма.

По информации арабского источника, обнародовавшего новое обращение Job Center Co, у суданской компании есть опыт реализации и поддержки как гуманитарных, так и экономических проектов. Взаимодействие организации с агентством поспособствовало бы укреплению диалога между Москвой и Хартумом, что соответствует интересам сторон.