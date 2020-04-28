Бездельник Зеленский прикрылся от пожаров вокруг ЧАЭС «ошибками советского руководства» – эксперт

28.04.2020, Киев, Игорь Петров

Во время своего визита в Чернобыльскую зону президент Украины вспоминал «ошибки советского руководства», но при этом ни он, ни его команда не сделали ничего, чтобы защитить Киев и другие регионы Украины от последствий недавних пожаров в зоне.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсурдно звучали слова президента, который поехал в Чернобыльскую зону, пожал руки и подарил медали пожарным, которые тушат все эти три недели пожары, которые вокруг Чернобыля сейчас происходят.

Правда, три недели пожар никто из них не замечал, но при этом он речь произносит и говорит, что ошибки советского руководства тогдашнего повлияли и повлекли за собой то-то и то-то. Абсурдно и дико это слышать.

Когда на Киев нашел дым, гарь от близлежащих пожаров в Житомирской области, в Киевской области, в Черниговской области, когда Киев застилала пыль и открыть окна было невозможно, все, на что была способна его команда – предложить нам, жителям Киева и близлежащих регионов, это сказать: пейте больше водички и закройте окна.

Это все, что они смогли, ну и, я так понимаю, еще вызывали шаманов и просили, чтобы дождь пошел и ветер подул, чтобы все куда-то выдуло и дождем прибило», – возмущен Максим Гольдарб.