«Бездетным Урсулам фон дер Ляйен плевать на вымирающую Украину» – американский эксперт

Максим Столяров.  
15.07.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Еврочиновникам плевать на демографическую ситуацию на Украине, ведь не их дети погибают на войне.

Об этом американскому журналисту Рику Санчесу заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Еврочиновникам плевать на демографическую ситуацию на Украине, ведь не их дети погибают на войне....

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«На Украине демографический кризис проявился бы, даже если бы не было этой войны. Количество людей в возрасте от 18 до 25 лет крайне мало – это одна из причин, по которой Зеленский пытался не призывать 18-летних, потому что их слишком мало.

И в будущем демографическая ситуация будет ещё хуже. Недавно вышла статистика, согласно которой средняя украинка рожает 0,9 ребёнка за свою жизнь. Таким образом, население Украины сокращается. У Украины нет будущего», – сказал Макадамс.

«И как вы правильно заметили, им на это наплевать. Бездетным Урсулам фон дер Ляйен из Европы на это наплевать, бездетным Меркель на это наплевать, потому что у них нет детей. Они не теряют детей в этих войнах, им всё равно», – констатировал американец.

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