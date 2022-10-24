Бездомный пес стал символом болгарского народа

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Каждый входит в парламент охотно,

не видя, как устроена собачья жизнь…

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Курьезный случай произошел в первый же день работы недавно избранного Народного собрания Болгарии. Милый пёсик с грустными глазами, расположившийся отдохнуть у самого входа в здание болгарского парламента, привлек внимание журналистов больше, чем направлявшиеся на свою первую сессию депутаты.

Скромный учитель истории из болгарского города Костенец – Петър Донкин посвятил этому уличному псу целую балладу! Правда, говорится в ней не совсем о самой этой собаке. Вернее, речь идёт совсем о другом…

Вот несколько строк написанных болгарским учителем:

Каждый депутат слеп, он не видит, что просят хлеба?… …И каждый проходит, не замечая, ни на минуту, ни на минуту. И каждый идет в парламент с охотой не видя, как устроена собачья жизнь… …как смотрит собака молящимися глазами, но совесть наша давно молчит… И все фотографируют собаку – героя, и не замечает, что это он, что это наш народ маленький, привели попрошайничать!

Так главный символ Болгарии – гордый лев – неожиданно преобразился в бездомного пса с глазами полными укора. Болгарский народ, как и этот пёс, уже отчаялся дождаться от своих правителей реальной заботы о государственных интересах и нуждах населении страны.

Такое всеобщее разочарование подтверждает и то, что на последних выборах на избирательные участки отказались приходить 60 процентов болгар.

Начало этого дня – 19 октября – было очень бурным. Люди вышли на протест против парламента, который ещё даже не начал свою работу. В центре Софии, возле памятника Царю – Освободителю, возведенному в честь императора Александра II, во времена правления которого Болгария избавилась от османского ига, митингующими был развернут огромный флаг России.

Болгары с возмущением говорили и об антироссийской акции депутатов нового парламента – отказе от приглашения на торжественное открытие 48-го Народного собрания Болгарии полномочного посла РФ Элеоноры Митрофановой.

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Народные избранники поспешили подтвердить опасения демонстрантов, да и всего народа Болгарии. Целых три дня парламентарии, номинальная цель которых – скорейшее сформирование правительства, не могли избрать даже собственного председателя, и соответственно, начать работу высшего органа страны. Взаимные упрёки и обвинения представителей фракций, выяснение отношений и политические дрязги никак не добавили уважения избирателей к новому депутатскому корпусу.

Первоначально, пост председателя Народного собрания Болгарии был предложен старейшине парламента, известному скульптору – Вежди Рашидову. Он сказал:

«Я снимаю свою кандидатуру. Я отступаю во имя разума и прошу вас: очень близко стойте рядом с людьми».

В последующие дни, представители различных партий предлагали свои кандидатуры на этот пост. Имена кандидатов мелькали, как в калейдоскопе – Росен Желязков от партии ГЕРБ, набравшей более других голосов избирателей на минувших выборах, Йордан Цонев от партии турецкого меньшинства ДПС, представители социалистов и оппозиционного «Возраждения»…

Достичь консенсуса не удалось. Никто из предложенных политиков, причем политиков, хорошо известных в Болгарии, не смог набрать нужное число приверженцев. К исходу третьего дня, депутаты снова вернулись к кандидатуре Вежди Рашидова…

Старейшина депутатского корпуса со второй попытки согласился принять на себя обязанности председателя:

«Со вчерашнего дня – это был спектакль. Это не было моей «детской мечтой», но я ощутил любовь простых людей…».

Рашидов показал свой телефон с четырьмя сотнями смс от граждан Болгарии. Этим он пояснил своё решение.

Тем временем, известный болгарский финансист и депутат Кирил Ананиев, сделал любопытное заявление:

«Пока мы три дня избирали председателя НС, государство обанкротилось. Министерство финансов представило свой проект бюджета на 2023 год с бюджетным дефицитом 6,6% ВВП, что составляет более 11 млрд. это означает, что более чем на 5 млрд. увеличивается дефицит с 2022 года».

Не менее интересное высказывание прозвучало из уст главы партии ГЕРБ и самой крупной фракции болгарского парламента, Бойко Борисова:

«За эти два года, болгары получили новый огромный долг в 16 миллиардов, дефицит 6,7% и огромные счета за топливо, электричество и продукты питания. Одним словом, выборы прошли, но, скорее всего, нам предстоит осуществить ещё одну попытку проведения выборов».

Занятно, что слова эти принадлежат лидеру политической силы, которая ещё недавно праздновала свою победу на выборах. Также Борисов инициировал создание контактной группы с президентом страны Руменом Радевым. Борисов и Радев – давние и непримиримые политические противники. Однако лидер ГЕРБа известен как прагматик, и его решения редко продиктованы эмоциями.

Означает ли последний шаг Борисова попытку выйти на прямое сотрудничество с президентом и признание недееспособности нового парламента Болгарии покажет ближайшее время. В любом случае такое предложение следует приветствовать.

Техническое правительство, сформированное президентом Радевым, «горе – долу» (аналогично русскому выражению «худо-бедно») позволяло болгарскому народу не скатиться из бедности в нищету. Действительно, политические игры не должны привести к тому, что остро и прямо встанет вопрос о физическом выживании целой нации.