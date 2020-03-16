Бездумные действия Запада против России ввергли мир в пучину кризиса

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Санкционная политика США и ЕС за шесть лет с 2014 года расшатала мировую экономику до кризисного состояния. Коронавирус послужил лишь спусковым механизмом.

Об этом на пресс-конференции заявил первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует опасность кризиса международных отношений, и не мы были организаторами этого кризиса, и не мы подвигли весь мир к этому, а наши партнёры на Западе, прежде всего, США и ЕС.

Вы же помните, как, начиная с 2014 года, стали обрываться связи экономические и финансовые, даже культурные. Политика санкций, которая очень активно использовалась нашими партнёрами, привела к реальным искажениям в той же экономике. Когда вмешивается политика в экономические связи, когда политика регулирует рынки, то ничего хорошего от этого не бывает.

Разве об этом не свидетельствует политика Америки и недобросовестная конкуренция, которую они представляют: по сути они заставляли весь мир, в частности – Европу, покупать свой дорогой сланцевый газ, сланцевую нефть, вынуждая их отказываться от нашего газа. Либо вмешивались в строительство «Северного потока-2».

И все эти недобросовестные шаги привели к тому, что появился такой дисбаланс в международных отношениях, и, конечно, всё это не могло не отразиться на экономике.

Что касается международных связей, попытки изолировать Россию не прошли, но, тем не менее, мы чувствуем, что закрываются одно за другим мероприятия, которые планировались на этот год.

Здесь наложилось одно на другое: и коронавирус, и финансовый кризис, и падение цен на нефть, и всё это привело к тому, что часть стран начинает закрываться, вводятся режимы, карантины, прерывается авиационное сообщение.

Рано или поздно это всё приведёт к серьёзным экономическим потерям, потому что стоят воздушные суда, нефть падает, её практически никто и не потребляет, даже Китай резко снизил потребление – вот эти все факторы наложились на то, что сейчас происходит», – рассказал эксперт.

«Тем не менее, я смотрю на это с оптимизмом, потому что Россия – страна самодостаточная. Понятно, что мы не можем закрыться от всего мира, но при любом варианте мы с голоду не умрём. У нас есть и ресурсы, и недра, и возможности, а самое главное – наш трудолюбивый народ, который выносил и похлеще испытания в прошлом», – добавил Джабаров.