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11.11.2021 15:56
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Сюжет дня, Энергетика
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«Безголовые мерзавцы»: Лукашенко ответил Литве и Польше, пригрозив перекрыть транзит газа

Президент Белоруссии Александо Лукашенко пообещал симметрично ответить на перекрытие границы со стороны Польши, о...

Президент Белоруссии Александо Лукашенко пообещал симметрично ответить на перекрытие границы со стороны Польши, о котором вчера сказал польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Об этом президент заявил сегодня на совещании с правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику к Эстонии дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?», – поинтересовался глава Белоруссии.

Он считает, что защищая свой суверенитет и независимость, Белоруссия не должна останавливаться ни перед чем.

«Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен «Ямал-Европа». Мы обогреваем Европу, а они угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Прежде, чем делать подобные заявления, я бы руководству Польши и прочим безголовым литовцам рекомендовал думать. Это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но должен предупредить всех в Европе. Если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – сказал Лукашенко.

Симпатизирующий белорусской оппозиции российский политолог Андре Суздальцев, что заявление Лукашенко направлено против «Газпрома».

«Европу, конечно, обогревает Газпром. Но обещание перекрыть российский газопровод «Ямал-Европа», то есть фактически его захватить, очень много говорит об истинном отношении Минска к России. Напомним, как в феврале 2020 года белорусские «эксперты» в разгар российско-белорусской нефтяной войны призывали национализировать российские газопроводы, идущие по территории Беларуси», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

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