«Безголовые мерзавцы»: Лукашенко ответил Литве и Польше, пригрозив перекрыть транзит газа

Президент Белоруссии Александо Лукашенко пообещал симметрично ответить на перекрытие границы со стороны Польши, о котором вчера сказал польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Об этом президент заявил сегодня на совещании с правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику к Эстонии дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?», – поинтересовался глава Белоруссии.

Он считает, что защищая свой суверенитет и независимость, Белоруссия не должна останавливаться ни перед чем.

«Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен «Ямал-Европа». Мы обогреваем Европу, а они угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Прежде, чем делать подобные заявления, я бы руководству Польши и прочим безголовым литовцам рекомендовал думать. Это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но должен предупредить всех в Европе. Если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – сказал Лукашенко.

Симпатизирующий белорусской оппозиции российский политолог Андре Суздальцев, что заявление Лукашенко направлено против «Газпрома».

«Европу, конечно, обогревает Газпром. Но обещание перекрыть российский газопровод «Ямал-Европа», то есть фактически его захватить, очень много говорит об истинном отношении Минска к России. Напомним, как в феврале 2020 года белорусские «эксперты» в разгар российско-белорусской нефтяной войны призывали национализировать российские газопроводы, идущие по территории Беларуси», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.