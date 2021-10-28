Безграничные полномочия Зеленского хотят сделать еще больше: Чем это обернётся

28.10.2021 23:38 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Новые и новые попытки сконцентрировать в своих руках все больше полномочий сыграют с Владимиром Зеленским злую шутку.

Об этом пишет в авторской колонке для «ПолитНавигатора» один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Шестой украинский президент Владимир Зеленский, видимо, не читал в детстве «Сказку о рыбаке и рыбке» и захотел стать властелином всея Украины. По факту, Зе итак стал царьком в стране и узурпировал всё, что только можно. Теперь же преЗЕдент на законодательном уровне хочет положить «незалежную» к своим ногам и изменить в ней форму правления с парламентско-президентской на «жёсткую президентскую». Инициатором превращения Украины в «жёсткую президентскую республику» стал один из Зе-подхалимов секретарь СНБО Алексей Данилов.

И хоть многие иронично относятся к такой идее Данилова, а «слуги» и вовсе пока открещиваются от подобной инициативы, она вполне себе может быть воплощена в жизнь. Как видим, Зе корнями врос в президентское кресло, и до последнего будет удерживаться в нём, набивая карманы, покупая элитную недвижимость в Лондоне, ликвидируя политических конкурентов и всех неугодных.

Благодаря тому, что монобольшинство в Верховной Раде составляют «зелёные», Зеленский беспрепятственно внедряет в жизнь весь беспредел, который на себе чувствуют рядовые украинцы. Но всё может измениться уже в следующем году, когда состоятся очередные парламентские выборы и «слуги народа» с треском на них провалятся (а они провалятся, ибо население их откровенно презирает). Следовательно, п-реЗЕдент утратит монобольшинство и свои безграничные полномочия. Поэтому благодаря «инициативам» сегодня – Данилова, а завтра ещё кого-то из группировки Зе, Украину хотят максимально сжать в ежовых Зе-рукавицах. Так сказать, в «незалежной» официально хотят сделать период ЗЕленщины, чтоб Зеленский максимально усилил свои полномочия.

Хотя порой кажется, что полномочия Зе и так безграничны: на Украине убивают «ненужных» политиков, закрывают оппозиционные каналы и арестовывают тех, кто пытается говорить правду и вырвать Украину из липких рук Зе-чумы.

К примеру, на днях был осуждён земляк Владимира Зеленского, уроженец Кривого Рога. Мужчина приговорён к трём годам тюрьмы за то, что в одном из сообществ в соцсети оставил такой комментарий:

«Предлагаю не сидеть на диванах, нужно действовать, брать в руки автоматы и с помощью наших русских братьев отделяться от этой страны. Я за отсоединение от Украины. Я за объединение в одну республику – в Донецко-Криворожскую».

Арестовывая украинцев даже за заметки в соцсетях, Зе-оккупационная власть пытается запугать остальное угнетённое украинское население, – чтоб неповадно было. Таким образом, Зе-банда всё сильнее пытается превратить украинцев в рабов и отдалить Украину от братской России.

Нужно вспомнить, что в период с 1996 по 2005 год и с 2010 по 2014-й Украина была президентско-парламентской Республикой. Президент играл ведущую роль в формировании правительства и был самым могучим политиком в стране (ну почти, если не брать во внимание госпереворот-2014 и позорное бегство Януковича). Быть может, Зеленский захотел почувствовать себя Януковичем?

Все мы помним печальный итог сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». Но куда более унылая судьба ждёт потерявшего берега Зеленского – его погубит собственное тщеславие.