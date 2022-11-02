«Бежать из крупных городов»: российские удары остановят все украинские АЭС

Новости Украины

Российские удары по украинской инфраструктуре преследуют цель – вывести АЭС из энергосистемы страны.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы только по косвенным данным можем оценить, каковы потребление и выработка на Украине. Удары по инфраструктуре продолжаются. Поэтому все больше объектов генерации, сетевого хозяйства – уничтожается. Стратегия, по-видимому, состоит в том, чтобы отрезать АЭС, которые составляют костяк украинского энергобаланса, от сдачи электричества в общую сеть и прекратить перетоки между регионами. Видимо, это удается, раз Киев погружается во тьму. Значит перетоков из соседних областей уже нет. Тем самым – операторов АЭС вынуждают остановить энергоблоки, потому что электричество сдавать будет некуда», – сказал Юшков.

Он полагает, что в итоге энергосистема Украины распадется на фрагменты. Крупные города превратятся в ловушки.

«В итоге мы увидим очаги генерации теплоснабжения. Общей системы не будет, а будут отдельные электростанции, которые будут снабжать местных потребителей. Но если будет видно, что с этой электростанции снабжается еще железная дорога, будут бить и по ней. Безопасней всего будет угольным и газовым котельным, которые питают один небольшой город или поселок. Оптимально для местных жителей было бы, чтобы они не запитывали какие-то крупные военные объекты, железную дорогу. Хотя и там есть риски, потому часть оборудование работает на электричестве. Но в целом энергосистема развалится на островки, и местному населению главное – оказаться внутри этого островка, а не в Киеве», – сказал Юшков.