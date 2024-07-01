Бежать из Украины. Британская The Guardian рассказала истории уклонистов от мобилизации в ВСУ

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Украинцы готовы отдавать последние сбережения, чтобы сбежать от мобилизации, пишет британская The Guardian. На фоне острой нехватки людей в украинской армии к осени 2024 года британские журналисты прогнозируют ещё большее ужесточение мобилизации на Украине.

По мере того, как надвигается новая кампания по вербовке, люди обращаются к онлайн-посредникам и фальсификаторам документов, чтобы избежать ужасов войны, отмечается в публикации

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Издание публикует истории нескольких уклонистов, изменив их имена.

«Мужчину зовут Андрей, он скрывается от патрулей ТЦК в своей квартире. Выходить на улицу он опасается, избежать мобилизации смог благодаря взятке. Несмотря на то что цены на поддельные документы для выезда из страны растут с каждым днём, а пограничники всё менее охотно берут деньги, собеседник не отказывается от желания сбежать с Украины. Андрей рассказал, что некоторые из его друзей уже были мобилизованы и погибли».

«Осень для Дмитрия наступит нескоро, ведь его кураторы обещают вывезти его из Украины. В течение последнего месяца 31-летний фотограф из Харькова, второго по величине города Украины, отсиживался в своей квартире, редко выходя на улицу, чтобы избежать призыва в армию. «Я хочу уехать из страны. Мой разум больше не может выносить нахождения здесь в ловушке», — признается британцам еще один уклонист, Дмитрий.

С начала войны тысячи украинских мужчин незаконно пересекли украинскую границу, чтобы уклониться от призыва в армию, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, – пишет газета.

«Я никогда не думал об отъезде, пока не были приняты законы о мобилизации. Но я не могу оставаться в своей квартире вечно», — сказал Дмитрий.

Через друзей, которые уже сбежали, Дмитрий получил контакты и вышел в интернете на людей, обещавших помочь ему сбежать за солидное вознаграждение, начинающееся от 8000 евро (6800 фунтов стерлингов).

«Я не создан для войны. Я не могу убивать людей, даже если они русские. На фронте я долго не продержусь… Я хочу построить семью и посмотреть мир. Я не готов умереть», — сказал он.

Считается, что еще до последней мобилизации более 20 000 мужчин покинули страну, чтобы избежать службы, некоторые из них плавали и тонули, пытаясь пересечь границу Украины с Румынией.

В апреле Андрей Демченко, спикер украинской государственной пограничной службы, сообщил, что по меньшей мере 30 украинских мужчин погибли при попытке пересечь границу, хотя реальное число, вероятно, намного выше, поскольку некоторые тела вряд ли когда-либо будут найдены.

Пока офицеры по мобилизации бродят по городам, призывая мужчин призывного возраста, многие, такие как Дмитрий, вынашивают планы уехать, опасаясь, что не смогут долго продержаться на передовой.

Андрей, 23-летний ИТ-работник из Одессы, поделился с Guardian сообщением, которое он получил от куратора в конце мая с информацией о том, как он может покинуть страну.

Подробные инструкции описывали два пути побега: один включал пересечение молдавской границы с использованием поддельного паспорта, а другой вариант указывал Андрея как художника — категорию, которой иногда разрешается выезжать из страны. Обе схемы стоили около 8000 евро, написал куратор.

Летом прошлого года Андрей уже пытался пересечь границу с Молдовой, используя поддельную медицинскую справку о его непригодности к службе.

Эта попытка провалилась, когда пограничники усомнились в подлинности сертификата. Его оперативно доставили в военкомат, но отпустили после уплаты взятки.

«Путь становится все труднее, а пограничники все меньше стремятся брать взятки. Не думаю, что мне так повезет во второй раз, если что-то пойдет не так», — сказал он.

Андрей сказал, что все еще рассматривает предложение куратора, добавив, что на гонорар кураторам побега пойдут все его сбережения. «На данный момент я нахожусь под добровольным домашним арестом. Я вообще не выхожу из квартиры», — сказал он.

По его словам, некоторые из его мобилизованных друзей уже были отправлены в строй и убиты, что нанесло ущерб его психическому здоровью.

Точных данных о том, сколько мужчин скрываются или планируют уехать, нет, но в крупных городах появились Telegram-каналы с тысячами участников, где пользователи сообщают о случаях появления представителей власти, чтобы помочь другим избегать их, резюмирует британская газета.