Бежать от Украины, или мы дорого заплатим – экс-посол Молдовы в РФ

Алексей Логофет .  
15.09.2023 19:31
  (Мск) , Кишинев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Для Молдовы крайне опасно быть вовлечённой в общий процесс с Украиной.

Об этом в ходе передачи на телеканале Jurnal.TV заявил политический аналитик, бывший посол Республики Молдова в Российской Федерации Анатолий Цэрану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Молдовы крайне опасно быть вовлечённой в общий процесс с Украиной. Об этом в...

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«Сейчас мы ждём окончания войны на Украине в надежде, что её окончание принёсет нам волшебное решение [приднестровского конфликта]. А что, если не принесёт?», – задаётся вопросом эксперт.

По словам Цэрану, он не видит, как Украина может выиграть войну на фронте.

«Было много разговоров о том, что Россия проиграет эту войну. Я считаю, что с геополитической точки зрения Россия действительно проиграла эту войну, но с военной точки зрения я не вижу, как Украина может выиграть эту войну. И если Украина не выиграет эту войну на поле боя, и каким-то образом будет заключён мир, это означает, что для Российской Федерации будут достигнуты определённые компромиссы, потому что иначе мир не может быть заключён», – пояснил эксперт.

Он предостерегает, что Молдова может оказаться жертвой торга более крупных держав:

«Исторически я могу вам сказать, что интересы крупных политических игроков оплачивались мелкими деньгами мелких игроков. И если Республика Молдова не собирается извлечь этот урок из истории, боюсь, ей придётся дорого заплатить», – добавил политический обозреватель.

По словам Анатолия Цэрану, с точки зрения проблемного мира, который будет заключён, Молдова не заинтересована в дальнейшем в вовлечении в общий процесс с Украиной. Риски в этой ситуации слишком велики и перевешивают возможности.

«Нам нужен индивидуальный план развития нашего государства. Если мы снова объединимся с Украиной, боюсь, мы снова окажемся второстепенной фигурой в разворачивающейся большой игре. Риски очень высоки. Ситуация очень сложная. Война на Украине открыла возможности, но в то же время, наряду с этими возможностями, возросли и риски для Республики Молдова», – заключил Анатол Цэрану.

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