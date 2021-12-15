«Бежать поздно»: Богдан о судьбе Зеленского

15.12.2021  12:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика


Президент Украины Владимир Зеленский уже упустил то время, когда ему можно было заручиться гарантиями безопасности и эмигрировать из страны.

Об этом в интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский уже упустил то время, когда ему можно было заручиться гарантиями...

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По мнению Богдана, делать это нужно было до недавних переговоров президентов США и России.

«Это все развал, это неудачная серия «Слуги народа». Надо уходить, а уже нельзя уходить, понимаешь? После разговора Байден-Путин я готовился к нашей встрече, я хотел попросить уходить его. А дальше все, катастрофа. Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии», – считает экс-чиновник.

«Идти надо к чертовой матери и идиотов своих забирать. К чертовой матери, ехать за рубеж, жить, получить какие-то письменные гарантии, похер от кого и жить, не трогая эту страну. Не твое. Но уже нельзя, все. Уже был этот звонок, после которого дороги назад нет. Там только пропасть», – заявил Богдан.

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