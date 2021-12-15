«Бежать поздно»: Богдан о судьбе Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский уже упустил то время, когда ему можно было заручиться гарантиями безопасности и эмигрировать из страны.

Об этом в интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Богдана, делать это нужно было до недавних переговоров президентов США и России.

«Это все развал, это неудачная серия «Слуги народа». Надо уходить, а уже нельзя уходить, понимаешь? После разговора Байден-Путин я готовился к нашей встрече, я хотел попросить уходить его. А дальше все, катастрофа. Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии», – считает экс-чиновник.

«Идти надо к чертовой матери и идиотов своих забирать. К чертовой матери, ехать за рубеж, жить, получить какие-то письменные гарантии, похер от кого и жить, не трогая эту страну. Не твое. Но уже нельзя, все. Уже был этот звонок, после которого дороги назад нет. Там только пропасть», – заявил Богдан.