«Бежать поздно, ЕС больше не примет уклонистов» – экс-командир нацистов
Украинские уклонисты должны понимать, что бежать от войны уже поздно – европейцы оцепили границу и не пропустят беженцев даже в случае полной победы России.
Об этом в эфире интернет-канала «LIGAnet» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не надо думать, что ЕС примет тридцать миллионов беженцев. Если кто-то на это надеется, то достаточно посмотреть, как за эти два года уже изменилось отношение», – сказал Дикий.
Он подчеркнул, что Запад взял на себя полицейские функции, и ни за что не допустит массового исхода беженцев из «незалежной».
«Тикать надо было в первый день. Теперь уже немного поздно. Теперь армии ЕС, которые за эти два года немного накачали мышцы, они встали по нашим границам, и пропускают очень выборочно. И если мы проиграем эту войну, то тридцать миллионов беженцев никому не надо», – добавил неонацист.
Спасибо!
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