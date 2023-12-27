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Украинские уклонисты должны понимать, что бежать от войны уже поздно – европейцы оцепили границу и не пропустят беженцев даже в случае полной победы России.

Об этом в эфире интернет-канала «LIGAnet» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо думать, что ЕС примет тридцать миллионов беженцев. Если кто-то на это надеется, то достаточно посмотреть, как за эти два года уже изменилось отношение», – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что Запад взял на себя полицейские функции, и ни за что не допустит массового исхода беженцев из «незалежной».

«Тикать надо было в первый день. Теперь уже немного поздно. Теперь армии ЕС, которые за эти два года немного накачали мышцы, они встали по нашим границам, и пропускают очень выборочно. И если мы проиграем эту войну, то тридцать миллионов беженцев никому не надо», – добавил неонацист.