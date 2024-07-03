Бежать, сверкая тапками, в шести направлениях: в Вильнюсе готовятся к приходу русских

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Тема номер один в литовских СМИ – подготовленный мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом план обороны литовской столицы на случай войны с Россией. Ведь, в этом случае, по его словам, Вильнюс – мишень №1 для русских. «Мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой».

Среди мер — эвакуация города. «План бегства не готовят, готовят план обороны города, но важно иметь планы эвакуации», — приводит слова градоначальника новостной ресурс Delfi.

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Если власти решат эвакуировать город, то задача будет сделать это всего за полтора дня, рассказал мэр. Эвакуация будет осуществляться по шести направлениям.

«Сейчас мы подсчитываем пропускную способность дорог во время вечерних пиков, когда машин на дорогах больше всего. Надо учитывать наличие реки в городе, водоемов с мостами. Будут у нас мосты или нет. Если их разбомбят, то по ним нельзя будет ехать, тогда анализируются другие варианты», — рассказал Бенкунскас.

По его словам, всего будет подготовлено не менее пяти сценариев эвакуации из Вильнюса в случае начала боевых действий.

Бежать из города будут в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг, это зависит от разных условий. Планы эвакуации при этом, разглашать не будут. Мэр также сообщил, какие меры будут приняты для усиления обороны Вильнюса. В частности, будет организовано достаточное для размещения 100% жителей города количество бомбоубежищ (в настоящий момент укрытия в литовской столице могут вместить только 50% горожан). Также будет увеличено число сирен оповещения, чтобы они могли покрыть всю территорию города.

Бенкунскас сказал, что сейчас власти общаются с владельцами недвижимости, например, торговых центров, офисов, ведут инвентаризацию зданий с подземными помещениями – подвалами, стоянками для машин, которые пригодны для использования в качестве убежищ.

В Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Их могут услышать 30% вильнюсцев. Летом установят еще 52. Осенью будут тестировать новую сеть.

«Тогда мы увидим «серые зоны», которые нуждаются в сиренах. Кроме того, результат будет отличным – мы покроем почти 100% города», – выразил надежду мэр.

Как видим, все это в первом приближении мало похоже на план именно обороны города, что бы там не утверждал мэр. Примечательно, что у городских властей нет иллюзий относительно возможности обороняться и тем более удержать город. Единственный рабочий план – бежать, сверкая тапками.