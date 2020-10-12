Бежавшая из Крыма Зе-депутат нарвалась на судебный иск от коллеги по фракции

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат «Слуги народа» Александр Качура пообещал подать в суд иск на коллегу по партии.

Поводом послужил оскорбительный пост в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, бежавшая из Крыма майданщица Елизавета Богуцкая назвала соратника по фракции «тупым ботинком» за его высказывание относительно российских вакцин против коронавируса.

«Я сейчас скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», – говорил Качура в эфире телеканала «NewsOne».

«Мне бы хотелось, чтобы мы прекратили двойные стандарты, потому что нам тогда нужно прикрутить газ и не отапливать свои дома, выключить электроэнергию, не закупать ядерные ТВЭЛы, на которых работают наши станции.

Поэтому здесь надо всё взвесить, и действительно, если эта вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. А я не говорю о тысячах, о том, что может происходить. К этому решению нужно прийти взвешенно.

Но если российская вакцина покажет свою эффективность, и будут соответствующие рекомендации, мы будем обязаны договариваться, мы будем обязаны закупать, я считаю», – добавил депутат.

Елизавета Богуцкая тут же отреагировала истеричным постом в «Facebook».

«Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником – Виктором Медведчуком. Его уже и рос ТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в «Слуге народа». Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации – это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!

У меня давно сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга-Крюгера», – написала бежавшая из Крыма майданщица.

«Самое интересное, что они порят всякую хрень в открытом эфире, а критиковать их они же просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы: «Давайте поклянемся дружить и никогда не предавать друг друга!» – открыла «секрет фирмы» Богуцкая.

В ответ Качура опубликовал майское фото, сделавшее его соратницу по партии знаменитой – тогда Богуцкая пришла в Верховную раду с «авоськой на лице», вместо маски.

«Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеётся над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих», – прокомментировал депутат.

Также он пригрозил коллеге судом.

«Вчера Елизавета написала оскорбительный пост до меня. Подаю иск в суд! А выигранные по решению суда средства передам организациям переселенцев из аннексированной РФ Автономной республики Крым. Хотя бы такая польза будет от «деятельности» Елизаветы для крымчан», – пообещал Александр Качура.