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Украинские знакомые отказываются общаться со сбежавшей в Ригу актрисой-русофобкой Чулпан Хаматовой.

В этом она сама призналась в интервью сбежавшему в Польшу блогеру «Мише» Понятовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои украинские друзья боятся это делать публично. Потому что у меня русский паспорт. Контакт у меня не терялся, но ты не можешь делать это публично. Ты не можешь пойти с ним в ресторан, например, потому что он боится, что его могут увидеть рядом со мной. Исправить это никак. Ждать, когда кончится война, когда будет какое-то переосмысление с их стороны. Или не будет. Насильно сделать невозможно», – сказала Хаматова.

В июле министерство иностранных дел Украины потребовало «из-за прошлых связей с Путиным» запретить Хаматовой участие в Венецианском фестивале, где демонстрировался фильм «Спокойная жизнь», в котором она сыграла. Однако после звонков из посольств США и Латвии украинский МИД отозвал свои требования.

Беглая актриса действительно все два года в Латвии занимала «правильную» позицию. Она выступала на митингах и в телеэфире под украинскими флагами и костерила российскую историю от Пушкина до «Бессмертного полка».

В этом году она вместе с другими беглыми актерами организовала в Вильнюсе публичное чтение сказки Корнея Чуковского «Тараканище» за деньги. Собранные 8 тысяч евро бывшие российские артисты, по данным телеканала НТВ, перечислили ВСУ. Собирала деньги на украинскую армию Хаматова и участвуя в «благотворительных» обедах бизнесмена-иноагента Евгения Чичваркина.

По словам латвийского режиссера Алвиса Херманиса, Хаматова поддерживала активную коммуникацию с офисом президента Украины. Впрочем, это не помешало Херманису уволить артистку из своего Нового Рижского театра в июне.

Недавно, после российского удара по военному училищу в Полтаве Хаматова разместила в американских соцсетях скорбный черный квадрат. В России это многих поразило.

«Чулпан Хаматова скорбит о Полтаве, об убитых там украинских военных и инструкторах. Бог с ней. Человек имеет право скорбеть. А почему она не скорбит про Донецк и Белгород, и спрашивать смешно, потому что некого спрашивать, там чернота в квадрате», – написал писатель Захар Прилепин в своем тг-канале.