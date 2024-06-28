СВО стала спасением для русского населения Украины, которое несколько десятилетий подвергалось гонениям.

Об этом в эфире телеканала «1 белорусский» заявила переехавшая в Россию народная артистка Украины певица Таисия Повалий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гонения на меня начались с 2004 года, потому что я пошла в эфир, и стала защищать другую часть людей, которые живут на Украине, и они против всяких революций и Майданов. И после этого на меня начались страшные гонения, что даже мне пришлось уезжать из Киева. Я бежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мы с семьёй уехали в Донецк, жили в гостинице. Потом вернулись, чтобы всё-таки проголосовать, но победу у нас опять забрали», – пожаловалась певица.

«Я с Россией, я поддерживаю СВО. Потому что СВО – это спасение для меня и для таких людей, как я. Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают. И с каждым днём вокруг становится всё хуже и хуже», – добавила Повалий.