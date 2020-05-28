Бежавшая в Киев крымчанка: Вся Керчь давно была готова встать и уйти к Путину

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Известная украинская телеведущая, уроженка Керчи, Маша Ефросинина рыдала в туалете и испытала «гипертонус матки», когда узнала, что крымчане на референдуме проголосовали в пользу России.

Об этом она заявила в эфире интернет-канала «Ходят слухи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ефросинина рассказала, что в тот момент находилась на третьем месяце беременности и болезненно восприняла переход. Однако, по словам телеведущей, она для себя могла это аргументировать, потому что из крымского детства середины 90-х помнит резкую украинизацию Крыма, бедность и постоянные перебои с водоснабжением, электричеством и теплом.

«Резко весь телевизор стал украиноязычным, и крымчане реально охренели. Их никто не подготовил. Вот, с сегодняшнего дня все – телеканал «Эра», «1+1» – только украиноязычное вещание. Дедушка в тот день напился. Как? Его жизнь – это телевизор. Завод, телевизор – все. «Как это? Что же такое с нами делают треклятые твари?!».

Это я помню из своего детства, это мне 14-15 лет, когда телевизор выключился дома, потому что мы не понимаем ничего. В школе у нас был один час в неделю, и то можно было написать заявление про отказ от языка. И, как правило, все писали.

Можно было английский подтянуть и какие-то дополнительные уроки по матеше взять. Это вообще не делалось для нас всех какой-то целью и новой нормой жизни. Украинский подавался как некое препятствие, как некое нарушение нашей свободы.

Потом эта бедность всегда, потому что «Киеву не до нас, потому что все корабли мимо нас проходят, мимо Керченского пролива, газа нет». Я реально помню мое детство – нет газа, воды, электричества. Вот как приготовить, скажи мне, разгадай этот ребус, как приготовить детям еду – у тебя нет газа, воды, электричества. Что ты будешь делать в квартире?..

А еще зима, что важно. Холодно еще. Вот так, и я эти времена помню… Я это помню, и так жило много семей. Потом я уехала в Киев и времена изменились, я не могу сказать, что так было до аннексии, я могу ссылаться только на свое детство. Но я абсолютно точно отдаю себе отчет, почему люди на этом гребаном референдуме, я до сих пор считаю его подставным и фейковым, но Керчь проголосовала 98%.

Это было причиной моих слез в туалете и гипертонуса матки, потому что у меня колом стал живот. Потому что я, наверное, все это могу объяснить. Черт, наверное, где-то попали в то самое место, где разогревался плов на сухом спирте, и наверное, на этом круто сыграли. Потому что, да, мы всегда в Крыму жили и считали, что нас где-то обделили, что Украине не до нас», – заявила Ефросинина.