Бежавшего из Крыма адмирала ВМСУ, обвинявшегося в зраде, отправили на покой

30.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

В одесском штабе командования ВМС Украины с почестями проводили на гражданку военного кадровика, контр-адмирала Игоря Тымчука, которого обвиняли в том, что он, бежав в 2014 году из Крыма, «слил» перед этим русским все личные дела украинских офицеров.

Сюжет о проводах Тымчука опубликовала телерадиостудия Минобороны Украины «Бриз», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2016 году представители 6 волонтерских украинских организаций направили петицию Петру Порошенко с требованием оценить действия некоторых руководителей ВМС Украины, среди которых был Тымчук. «В Крыму во время оккупации, по нашим источникам, организовывал совместно с кадровой службой ЧФ РФ офицерское собрание и составлял списки личного состава для перехода в ЧФ РФ», – говорилось в документе.

«Вы дали дорогу, установку и, как говорят, путёвку в жизнь многим офицерам. Практически каждый из нас, стоящих в этом строю, благодаря вам сопровождался и карьерно рос. И сейчас те зёрнышки, которые вы вложили за время формирования управления персонала, кадрового центра на той территории, они взросли и дают свои результаты», – нахваливал Тымчука командующий ВМС Украины Игорь Воронченко

«В 1999 года возглавлял отдел, а с 2005-го и управление персоналом украинского ВМФ. Во время событий в Крыму в 2014 году, в то время, как бывшее командование ВМС предало присягу украинскому народу, Игорь Владимирович взял непосредственное участие в организации охраны и обороны военного городка, где располагался штаб и командование флота. После выхода с оккупированного полуострова был назначен на пост первого заместителя командующего ВМС. С 2016 года возглавлял направление ВМС главной инспекции Минобороны Украины», – рассказали в сюжете.

Игорь Тымчук выразил слова благодарности командованию ВМС за такие торжественные проводы.

«26 лет службы в ВСУ и почти все 26 в ВМС, начиная с 1992 года, когда я по собственному желанию после провозглашения Украины о своей независимости был переведён с Северного флота в ряды вооружённых сил. После выхода из АР Крым, после, к сожалению, оккупации врагом нашего незалежного украинского Крыма, я уже занимался вопросами дислокации, размещения, возобновления боеспособности ВМС тут, на материковой части Украины.

Я не прощаюсь с семьёй ВМС, я буду в Одессе, буду работать в сфере подготовки офицеров запаса, буду заниматься в благотворительном фонде предоставления помощи и развития ВМС. Я в душе остаюсь членом большого корабля, на борту которого написано «ВМС Украины», – рассказал Тымчук.

В соответствии с церемониалом, контр-адмирал на прощание расцеловал флаг ВМС Украины.