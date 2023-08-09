Бежавшего от Януковича регионала отблагодарили уголовным делом

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В Киеве нагрянули с обыском к бывшему заместителю главы фракции партии регионов и депутату Верховной рады ряда предыдущих созывов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен. Также проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн. В этой связи следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях», – говорится в сообщении.

Речь идет о Владимире Макеенко, который возглавлял в разгар госпереворота 2014 года Киевскую городскую администрацию. Во время кульминации путча 20 февраля 2014 года вышел из Партии регионов.

По утверждению украинской спецслужбы, фирмы Макеенко, где прошли обыски, могли «проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов».

Открыто уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Ему грозит 12 лет лишения свободы.