Бежавшие в Германию украинцы под российским посольством требуют ракеты и матерят Путина с Лукашенко

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 14:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 703
 
Германия, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинские граждане, сбежавшие в Германию из своей страны, вышли на митинг в Берлине после трагедии с ударом ракеты возле детского центра «Охматдет» в Киеве.

Собравшиеся требовали предоставить ВСУ немецкие дальнобойные ракеты «Таурус» и признать Россию «страной-террористом». При этом, свои требования они выдвигали под стенами российского посольства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские граждане, сбежавшие в Германию из своей страны, вышли на митинг в Берлине после...

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Воинственная публика, предпочитающая находиться не на фронте, а в далекой и благополучной Германии, выкрикивала нецензурные лозунги в адрес президента РФ, белорусского лидера Александра Лукашенко и посылали «русский военный корабль».

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