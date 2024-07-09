Бежавшие в Германию украинцы под российским посольством требуют ракеты и матерят Путина с Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские граждане, сбежавшие в Германию из своей страны, вышли на митинг в Берлине после трагедии с ударом ракеты возле детского центра «Охматдет» в Киеве.

Собравшиеся требовали предоставить ВСУ немецкие дальнобойные ракеты «Таурус» и признать Россию «страной-террористом». При этом, свои требования они выдвигали под стенами российского посольства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Воинственная публика, предпочитающая находиться не на фронте, а в далекой и благополучной Германии, выкрикивала нецензурные лозунги в адрес президента РФ, белорусского лидера Александра Лукашенко и посылали «русский военный корабль».