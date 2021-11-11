Бежавшие из Крыма на Украину адмиралы восьмой год остаются без жилья

Новости Украины

Бежавшие в 2014 году из Крыма украинские военнослужащие восьмой год вынуждены жить в номерах отелей Минобороны, а при выходе на пенсию и вовсе рискуют остаться без крыши над головой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат Верховной рады Елена Хоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди внутренне перемещённых лиц из Крыма есть много наших военнослужащих, которые в 2014 году не предали Украину и сейчас продолжают службу в секторе национальной безопасности и обороны, в частности, в Минобороны и ВСУ. У многих из этих военных разных званий, от лейтенантов до офицеров высшего звена вопрос обеспечения жильём на протяжении восьми лет остаётся открытым. Представьте себе, офицеры, среди которых даже адмиралы, которые отдали службе в ВМС Украины 39 лет, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», – возмутилась депутат.

«По моей информации, из Крыма было перемещено около 2500 военных, и на протяжении восьми лет вопрос жилья был решён лишь для 70 процентов из них, однако почти для трети он остаётся открытым», – добавила Хоменко.